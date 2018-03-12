Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay yaratacak sözler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve Başakşehir ve Beşiktaş ile olan puan farkını 3'e çıkardı. İlk yarıyı Konyaspor, 1-0 önde kapatmasına rağmen Galatasaray, Gomis ve Sinan Gümüş'ün son dakikada attığı golle sahadan galip ayrılmasını bildi. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, maç sonrası çok konuşulacak bir tweete imza attı.



Ahmet Çakar'ın Fatih Terim tweet'ine çok sayıda yorum gelirken, Çakar'dan bir paylaşım daha geldi.