Sinan Gümüş: 'Pes etmedik'

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sinan, maçın hemen başında 1-0 geriye düştüklerini belirterek, "Maçın başında golü yedik ama pes etmedik. İnancımız yerindeydi. Taraftarımız 90 dakika destekledi. İkinci yarıda yaptığım asist ve attığım golden sonra maçı güzel bitirdik. Buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." diye konuştu.



Sinan Gümüş, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları derbiyle ilgili olarak, "Lider gideceğiz ve oradan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Her deplasman maçı zordur. Öz güvenimiz yerinde. Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj elde ettik. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda kimsenin bizi tutacağını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı futbolcu, karşılaşmada gol sevincini annesiyle paylaşmasıyla ilgili olarak, "Annem benim için çok önemli. Almanya'da yaşıyor ve sık sık yanımda olmaya çalışıyor. O geldiğinde hep gol atıyorum galiba. Statta olduğunda gol sevinci yaşıyorum. Nagatomo da sürekli benimle Japon sevinci yaşamak istiyor. Bu gol sevinçlerini inşallah sezon sonuna kadar devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



Maicon: 'Kadıköy'e lider gidip lider dönmek istiyoruz'



Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Maicon açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Maicon, "Ne yazık ki defansif olarak bir konsantrasyon kaybı ve rakibin attığı bir gol var. Sonra hep önde oynayan, baskı yapan bir Galatasaray vardı. İçeride de aynı hırsla devam edelim, böyle baskıyı sürdürelim dedik ve Tanrı'ya şükürler olsun ki kazandık." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan Brezilyalı oyuncu, "Kadıköy'e lider olarak gidip, lider olarak çıkmak istiyoruz. Oradaki pozitif sonuç şampiyonluk yolunda bize önemli bir adım attıracaktır. Bu adımı atmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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