Fatih Terim'den Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın kendileri için zorlu geçtiğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Zor oldu. Bazen öngördüğünüz şeyler olmaz. Bugün öngörmediğimiz şeyler de oldu. Maça 1-0 geride başladık. Kendi oyuncularım, rakip oyuncular, saha yönetimi, çileden çıkmanın hakkını hep beraber verdiler. Allah'a şükür kazasın belasız 3 puanı aldık ve lider olarak devam ediyoruz." dedi.



Saha kenarında sakin kalmaya çalıştığını anlatan Terim, "Tabii ki teknik adam en azından kafa olarak sakin olmalı ki oyuna müdahale edebilsin. Galatasaray seyircisi, bizim en önemli itici gücümüz. Eğer bir hatada tepki verirse, oyuncu tribünde olanı duyar, onun yaptığı tahribatı hiçbirimiz düzeltemeyiz. Sakin olmalıyız. Mariano'ya galiba tepki vardı ve ben de buna karşılık sitemde bulundum." diye konuştu.



"Hücum olarak elimizden ne gelirse yaptık"



Fatih Terim, Atiker Konyaspor karşısında ofansif bir bir oyun sergilediklerine aktararak, "Hücum olarak elimizden ne gelirse yaptık. Zaten atağı seven oyuncularla oynuyoruz. Bulunduğu rolden atağa gidecek oyuncularımız var. Gol için her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.



Oyun anlayışlarının her zaman hücumdan yana olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Eğer bir yere gideceksek, oynayarak gideriz. Başarı kazanacaksak, oynayarak kazanacağız. Bunun da en önemli yolu atak yapmak. Pes etmedikleri için oyuncularımı kutluyorum. Buradan çıkmak çok kolay değildi. Hem sonuç hem de liderlik anlamında çok önemli bir gün yaşadık. Her geçen gün inşallah daha iyi olacağız. Üstüne koyarak, ciddiyetimizi bozmadan devam etmeliyiz. Kazanırız veya kaybederiz ama hedefe doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.



Maçın ikinci yarısına başlarken, Donk ile Mariano'yu kenara alıp, Linnes ve Sinan Gümüş'ü oyuna sürmesine değinen Terim, şöyle devam etti:



"Linnes ve Sinan değişikliğini tasvip etmeyen çok kişi olmuştur. Sinan gol atarsa, Linnes sağdan çok iyi bindirirse ben haklı çıkmamalıyım. Teknik adam bir şey yapıyorsa, muhakkak bildiği vardır. Mariano haftaya oynayamayacak ve ikinci sarı kartı da görebilirdi. Daha önemlisi, haftaya Allah nasip edere Linnes oynayacak ve onu da hazır tutmak lazım. Cevabım bu. Sinan'a gelince, takımımızın tek solak oyuncusu. Hakikaten yetenekli bir çocuk. Konuştuk ve yeteneğinin teoride olmamasını diledim. Bir sene daha mukavelesi var. O zamana kadar bizim kendisine yeni mukavele önermemizi sağlamalı. O da çok çalışıyor. Sahanın içinde her şeyi yapabilecek yetenekte. Şu anda Yasin'in önünde ve ben de onu tercih ettim. Aslında Yasin'i 35-37 dakika aralığında sokabilirdim ama oyun iyi gitmeye başladı ve vazgeçtim. Sinan'ın da diğer çocukların da taraftara ihtiyacı var. Aşağı yukarı 12-13 oyuncu 30 yaş üzeri ve gençlere sahip çıkmalıyız. Sinan'ın daha iyi işler yapacağını düşünüyorum."



"Derbide iyi sonuca inanıyorum"



Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin hatırlatılması üzerine Terim, "Ümit ederim iyi sonuçla döneriz. Derbide iyi sonuca inanıyorum. Kazanamama psikolojisiyle ilgili lafları de çok fazla önemsemiyorum açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.



Atiker Konyaspor maçının devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayı da aktaran sarı-kırmızılı çalıştırıcı, şunları kaydetti:



"Kendilerine sadece, 'Şampiyon olmak istiyorsak, buradan geri dönmeliyiz. Buradan ancak şampiyon takımlar, lider takımlar dönerler.' dedim."

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a gönderme!



Bir basın mensubunun "Kenarda eskiye göre sakin görünüyorsunuz herkes bunun nedenini merak ediyor" sözleri üzerine konuşan Fatih Terim, "Elimden geldiği kadar sakin kalmaya çalışıyorum. Sakinliğimin diğer arkadaşlara da geçmesini diliyorum. İçimizde fırtınalar kopuyor ama bu halimden memnunum. İnşallah bir şeye mecbur olmalyız inşallah." dedi.



Terim'den Sergen Yalçın'a cevap



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Seyirci baskısı, kendisini yere atanlar, şov yapanlar... İlk verdiği penaltı, böyle uyduruk penaltı olur mu? İlk atakta penaltı veriyorsun. Tamamen stadın baskısıyla verilen bir penaltı." sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Fatih Terim "Her kulübenin tazyikleri, presleri ve sahaya doğru serzenişleri oluyor. Diğer taraflarda da var. Sergen Yalçın hoca ne dedi bilmiyorum ama bu her takım için geçerli. Şöyle bir maçları seyredersek, bizim takım burada sıralamaya girmez. Konyaspor'a da başarılar diliyorum, Sergen Yalçın hocama da başarılar diliyorum, kolay değil." diye konuştu.