Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray'ın tek farkı Fatih Terim'

1 / 12 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...



2 / 12 Futbol öyle bir oyundur ki bütün doğruları yapsanız da kazanamayabilirsiniz. Galatasaray ilk yarıda aslında yanlış oynamadı. Pozisyon da buldu. Penaltı da kazandı. Ancak 1-0 geride kapattı.



3 / 12 Volkan'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon çok değerliydi. Çok arayacaklardı onu. Çünkü Fatih Terim, takımı ve 50 bin kişilik ordusu baskı kuracaktı.



4 / 12 'MÜTHİŞ BİR TESADÜF'

Önümüzdeki haftanın heyecanı şimdiden başladı. Cumartesi ve Pazar şampiyonluk adayları İstanbul'da oynuyor. Müthiş bir tesadüf.

5 / 12 Sülale boyu hücum. Bu sıcağa kar dayanmaz. Risk seven teknik adamlar, genellikle riskinin karşılığını alırlar. Galatasaray yüklendikçe yüklendi, çok organize değildi ama yüklendi. Hoca Maicon'u aldı, gönderdi santrafora. Ahmet Çalık oyuna girdi. Gol olunca aldı, defansta 5'liye döndü. Kazanmaya yönelik her türlü çılgınlığı yaptı.



6 / 12 Sonuçta teknik adam bir şey yapıyor. Bu önemlidir. Hafataya göreceksiniz Donk, Selçuk, Tolga'nın en az ikisi oynayacaktır.



7 / 12 'TEK FARK...'

Lig tekrar başladı. Tek fark, Galatasaray'ın teknik direktörü farklı.

8 / 12 2. yarıda hakem deplasman takımına sıkıntı yaratacak gibi yönetmedi. İlk yarıda çok öyle değildi ama ikinci yarıda iyi yönetti.



9 / 12 'FATİH TERİM İÇİN DERBİ...'

Haftaya oynanacak derbi maçı Fatih Terim için final maçı değil. Ancak Aykut Kocaman için tam anlamıyla bir final maçı. Fenerbahçe için olmazsa olmaz bir maç. Kazanırsa da yarışın içine ciddi şekilde girecektir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Malatya deplasmanında aldığı 3 puan da çok önemliydi.

10 / 12 Galatasaray ise Kadıköy'de kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur.



11 / 12 'ÇALIŞMASININ EMEĞİNİ ALIYOR'

Sinan hem kupada hem de görev aldığı sürede bir şeyler yapıyordu. Her teknik adamın zamanında da bir kıvılcımı vardı. Kimse ona 11'de görev vermiyor ama enteresan bir şekilde. Sinan çalışmasının emeğini alıyor şu anda. Orada o vuruşu doğru yerde yapması çalışmanın ürünüdür. Yaptığı asisti de ters ayakla yaptı.