Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında Hasan Şaş fenalaştı

Kulübe arkasında yaşanan hareketlilik sonrasında bir kişinin fenalaştığı görüldü. Bu kişinin Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş olduğu öğrenildi.

Oyuncu eşlerinin bulunduğu bölümde maçı izleyen ve fenalaşan Hasan Şaş'a doktorlar müdahale etti.



Fatih Terim sahaya üç yardımcı ile çıktığı için Hasan Şaş mücadeleyi tribünde seyrediyordu.