Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında Hasan Şaş fenalaştı
11 Mart 2018 | 21:29
Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında Hasan Şaş, yürekleri ağızlara getirdi. Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş tribünde fenalaştı. Doktorlar Hasan Şaş'a hemen müdahale ettiler.
Kulübe arkasında yaşanan hareketlilik sonrasında bir kişinin fenalaştığı görüldü. Bu kişinin Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş olduğu öğrenildi.
Oyuncu eşlerinin bulunduğu bölümde maçı izleyen ve fenalaşan Hasan Şaş'a doktorlar müdahale etti.
Fatih Terim sahaya üç yardımcı ile çıktığı için Hasan Şaş mücadeleyi tribünde seyrediyordu.
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