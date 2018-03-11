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Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Mariano Fenerbaçhe derbisinde yok

11 Mart 2018 | 19:56

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'la oynadığı mücadelenin 37. dakikasında Mariano, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Mariano, gördüğü bu kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı sağ bek Mariano, Galatasaray'ın gelecek hafta Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Mariano Fenerbaçhe derbisinde yok

Galatasaray'da Mariano şoku yaşanıyor. Sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Mariano, 37. dakikada yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılan Mariano, kart cezalısı durumuna düştü.

Mariano, Galatasaray'ın gelecek hafta Fenerbahçe'yle deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

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