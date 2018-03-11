Galatasaraylılardan oluşan en güzel 11

1 / 14 Hem güzel, hem havalı, hem ünlü hem de sarı-kırmızılı olacak. 'Cim Bom' dendi mi içi titreyecek. Bu şartlara uyan 'Dişi Aslanlar'dan oluşan aday listesini hazırladık.



2 / 14 20 adaydan oluşan bu müthiş listeyi, sarı-kırmızılı erkeklerden kurulu Ersoy Çetin, Atıl Kutoğlu, Serdar Ortaç, Mehmet Aslan, Celal Çapa, Cengiz Abazoğlu, Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu, İzzet Öz, Tanju Çolak ve Turgay Kıran'dan oluşan jüriye sunduk. Düşündüler, taşındılar ve Galatasaraylı 11 güzeli seçtiler.



3 / 14 Futbol takımı gibi bizim güzeller de 11 kişi. Bu arada küçük bir bilgi; Elif Dürüst-Şirin Yalçın kardeşleri tek kişi kabul ettik. (Posta)



4 / 14 ŞİRİN YALÇIN - ELİF DÜRÜST

İkisi de babadan ‘baba’ Galatasaraylı. Fanatik yönetici rahmetli Ekrem Dürüst'ün güzel kızları. Şirin'in kocası Neşet Yalçın Fenerli. Aziz Başkan'ın da öz be öz yeğeni. ama hem şirin hem de Elif hep ama hep aslan.

5 / 14 TÜRKAN ŞORAY

Türkan Sultan’ı 1962 ile 1983 arasında büyük aşk yaşadığı Galatasaray'ın eski asbaşkanı rahmetli Rüçhan Adlı, Cim Bom’lu yapmış. Sultan da o gün bugündür Rüçhan Bey'e ve aşka saygıdan Aslan'dan vazgeçmiyor.

6 / 14 CEYLAN ÇAPA

Koyu Galatasaraylı Celal-Şebnem Çapa'nın biricik kızı. İyi maç oldu mu soluğu statta alıyor. Kupa, şampiyonluk olursa en sosyetik gece kulübünde zaferi doyasıya kutluyor.

7 / 14 SELİN GÖKBAKAR

Aslan gibi Galatasaraylı Şahan Gökbakar'ın biricik eşi. Magandaların babası, alt kültürün idolü Recep İvedik'in karısı. 'Doğuştan Fanatik' iki bebeğin annesi. Silme Aslan olan Gökbakar Ailesi'nin annesi, Cim Bom'un şirin yengesi.

8 / 14 BURCU ESMERSOY

Futboldan acayip anlıyor. Ofsaytı bile biliyor! Topu tanıyor, topçuları ezberden hop diye sayıyor. Yolla soyunma odasına, taktik versin takıma. Çıraklık eder valla Fatih Hoca'ya! Burcu eski spor spikeri. İşin kurdu, Cim Bom onun ruhu.

9 / 14 GÜLİZ ONURSAL

Sosyetenin tartışmasız en güzel kadını. Yaş 60'lara dayansa da yine o bir efsane. Cim Bom'u tutuyor, en çok sarı ve kırmızıyı seviyor. Eskiden maça bile gidermiş ama artık evde ekrandan izliyor. Takımı güzel o güzel... Şahane ikili.

10 / 14 ALEYNA TİLKİ

Sonradan oldu ama sıkı taraftar oldu. Forma hep hazır. Heyecanlı maçlar ve de derbiler artık kaçırılmıyor. Tezahürat desen şarkılısı yapılıyor. Cim Bom’lu topçulara besteler bile yazıyor. Aslan Tilki'yi, Tilki de Aslan'ı seviyor.

11 / 14 GÜLSE BİRSEL

Galatasaraylı iki komik kadın var. aday listesine koyduğumuz Demet akbağ yarı yolda kaldı! Jüri açık ara Gülse Birsel'i seçti. Gençlik yine prim yaptı. Gülse’nin tek dezavantajı var: Demet akbağ gibi terim ailesi'ni yakından tanımıyor!

12 / 14 DEREN TALU

Eren Talu ile Defne Samyeli'nin kızı. Babası gibi Cim Bomlu. Annesi Fenerli. Deren listemizin en tazesi. Daha yeni taraftar. Henüz öyle pek maça gitmemiş. 'Kongre üyesi olacağım. Babam gibi yönetime kadar yürüyeceğim' diyor.

13 / 14 EDA TAŞPINAR

Miami'de plajda çekilmiş o iri yarı fotoğraflarına bakmazsanız, en havalı Galatasaraylı.