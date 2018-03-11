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Galatasaray'da sol bek harekatı!

5 saat önce

Galatasaray yönetimi UEFA'dan ceza almasa bile yönetim kesinlikle bu yaz transfer döneminde bonservisiyle oyuncu almayacak. Bu yüzden Inter'den kiralık olarak takıma katılan Yuto Nagatomo transferi zora girdi... İşte yeni sol bek için ismi geçen 4 aday...

Galatasaray'da sol bek harekatı!
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Galatasaray'ın peşinde olduğu Asamoah, Inter'e imza attı atacak. Nagatomo içinse Inter'in aklındaki bonservis rakamı 4-5 milyon Euro civarında...

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UEFA'dan ceza almasa bile yönetim kesinlikle bu yaz transfer döneminde bonservisi ile oyuncu almayacak. Bu yüzden bir süredir sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular takip ediliyor.

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İşte o isimler:

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Uğur Çiftçi - Gençlerbirliği

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Sakıb Aytaç - Antalyaspor

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Massadio Haidara - Newcastle United

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Bakaye Dibassy - Amiens

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Teknik direktör Fatih Terim'in Nagatomo transfer edilemezse bu isimlerden birisini tercih etmesi bekleniyor.

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Galatasaray'ın devre arasında İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'ya Real Betis talip oldu.

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İspanyol basınında yer alan haberde, Betis'in Durmisi'yi satarak yerine Japon sol beki transfer etmek istediği belirtildi. (Fotomaç)

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