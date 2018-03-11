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Galatasaray'da sol bek harekatı!
5 saat önce
Galatasaray yönetimi UEFA'dan ceza almasa bile yönetim kesinlikle bu yaz transfer döneminde bonservisiyle oyuncu almayacak. Bu yüzden Inter'den kiralık olarak takıma katılan Yuto Nagatomo transferi zora girdi... İşte yeni sol bek için ismi geçen 4 aday...
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Galatasaray'ın peşinde olduğu Asamoah, Inter'e imza attı atacak. Nagatomo içinse Inter'in aklındaki bonservis rakamı 4-5 milyon Euro civarında...
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UEFA'dan ceza almasa bile yönetim kesinlikle bu yaz transfer döneminde bonservisi ile oyuncu almayacak. Bu yüzden bir süredir sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular takip ediliyor.
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