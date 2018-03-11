Galatasaray'da sol bek harekatı!

1 / 10 Galatasaray'ın peşinde olduğu Asamoah, Inter'e imza attı atacak. Nagatomo içinse Inter'in aklındaki bonservis rakamı 4-5 milyon Euro civarında...

2 / 10 UEFA'dan ceza almasa bile yönetim kesinlikle bu yaz transfer döneminde bonservisi ile oyuncu almayacak. Bu yüzden bir süredir sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular takip ediliyor.