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Patrick Mendy: Gomis Galatasaray'la sözleşmesi var

10 saat önce

Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Fransız yıldızın performansını değerlendirirken geleceğiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Patrick Mendy: Gomis Galatasaray'la sözleşmesi var
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Galatasaray taraftarının gözbebeği haline gelen Bafetimbi Gomis, performansıyla parmak ısırtıyor.

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Bursaspor maçında hat-trick yaptıktan hemen bir hafta sonra Karabük'te de 4 kez ağları havalandırarak sezonun bitimine 10 hafta kala kariyer rekoru kıran Fransız golcü, lig ve kupada toplam 27 gole ulaştı.

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Ligde gol krallığı yarışında açık ara önde giden Gomis'in durumunu, menajeri Patrick Mendy değerlendirdi.

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Sabah'ta yer alan habere göre, "Bafe (Gomis) harika bir sezon geçiriyor'' diyerek sözlerine başlayan Mendy, "Yeni hocası Fatih Terim'in hücum futbolunu seven sistemine uyum sağlaması zor olmadı.

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Elbette bu performansı ile birçok kulübün dikkatini çekiyor ama Bafe sadece Galatasaray'a konsantre olmuş durumda. Şampiyon olmayı herkesten çok istiyor" ifadelerini kullandı.

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32 yaşında olan oyuncusunun fiziksel durumunu da değerlendiren Gomis'in menajeri, "Bafe iyi bir profesyonel. Kendisine çok iyi bakıyor ve ekstra çalışma yapmaktan asla kaçmıyor.

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35-36 yaşına kadar yani 3-4 sene daha bu seviyede oynamaya devam edeceğini düşünüyorum'' görüşünü paylaştı. Galatasaray Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Bafetimbi Gomis, yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanıyor.

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