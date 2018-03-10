Anahtar Kelimeler:
Patrick Mendy: Gomis Galatasaray'la sözleşmesi var
10 saat önce
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Fransız yıldızın performansını değerlendirirken geleceğiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
1 / 7
Galatasaray taraftarının gözbebeği haline gelen Bafetimbi Gomis, performansıyla parmak ısırtıyor.
2 / 7
Bursaspor maçında hat-trick yaptıktan hemen bir hafta sonra Karabük'te de 4 kez ağları havalandırarak sezonun bitimine 10 hafta kala kariyer rekoru kıran Fransız golcü, lig ve kupada toplam 27 gole ulaştı.
3 / 7
Ligde gol krallığı yarışında açık ara önde giden Gomis'in durumunu, menajeri Patrick Mendy değerlendirdi.
4 / 7
Sabah'ta yer alan habere göre, "Bafe (Gomis) harika bir sezon geçiriyor'' diyerek sözlerine başlayan Mendy, "Yeni hocası Fatih Terim'in hücum futbolunu seven sistemine uyum sağlaması zor olmadı.
5 / 7
Elbette bu performansı ile birçok kulübün dikkatini çekiyor ama Bafe sadece Galatasaray'a konsantre olmuş durumda. Şampiyon olmayı herkesten çok istiyor" ifadelerini kullandı.
6 / 7
32 yaşında olan oyuncusunun fiziksel durumunu da değerlendiren Gomis'in menajeri, "Bafe iyi bir profesyonel. Kendisine çok iyi bakıyor ve ekstra çalışma yapmaktan asla kaçmıyor.
7 / 7