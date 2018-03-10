Galatasaray'da Denayer ile yollar ayrılıyor

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Jason Denayer ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Sezon bitimine kadar İngiliz ekibi Manchester City'den kiralanan Belçikalı yıldızın bonservisi alınmayacak ve yeniden kiralanması da gündemde yok. Serdar Aziz'i ilk 11'de düşünen Terim, Ahmet Çalık'ı yedek için yeterli görüyor.

(AÇIK MERT KORKUSUZ)