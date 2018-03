Galatasaray'ın UEFA görüşmesi sona erdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Cengiz, "6 arkadaş çok güzel bir sunum yaptık. 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. 10'a yakın soruşturma müfettişi ile UEFA bizi çok iyi dinledi ve çok sorular sordu. Biz, özellikle gelecek 3 yıl için gerçekçi, samimi planımızı, olduğu gibi gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik" dedi.



Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi" şeklinde konuştu.



UEFA SAVUNMASININ ANA MADDELERİ!

> UEFA nezdinde Türkiye’nin ve Şampiyonlar Ligi’nin önemli bir markası olması

> Emlak Konut’la yapılan anlaşma gereği Riva ve Florya’dan sağlanacak yeni gelirlerle borçların büyük kısmının kapanacak olması

> Futbolculara ve kulüplerine vadesi gelmiş tüm borçların ödendiğine dair belgeler

> Sermaye artışıyla sağlanan girdi. Eskiye oranla oyuncu maaş bütçesindeki düşmeler

> Yeni sözleşmelerde prim sisteminde ve kurlarda düzenlemeler. Oyunculara kendi vergilerini ödeme şartı



UEFA'nın, ekonomik denetimiyle kulüplere yardımcı olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:



"UEFA'nın amacı, asla futbolu öldürüp uçmakta olan kuşun kanatlarını kesmek değil. UEFA'nın amacı, futbolu geliştirmek, iyileştirmek. Aynı, Türkiye Futbol Federasyonunun da yapması gerektiği gibi. UEFA bu bağlamda soruşturmasına ve incelemesine devam edecek ve umarım hem Galatasaray hem Türk futbolu hem de Avrupa arenasında mücadele edecek diğer takımlarımız için hayırlı kararlar çıkar. Umarım biz bir daha bu soruşturma komitelerinin önüne çıkmayız."



MEN CEZASI GELİR Mİ?

UEFA'dan men cezası gelip gelmeyeceği konusunda ise Cengiz, "Ben her zaman en kötü duruma hazırlanırım en iyi geldiği zaman da şaşırmam" dedi.



"UEFA çok ciddi. Her noktayı araştırıyor ve her noktada bilgisi var. Umarım Türk futbolu ve Galatasaray için en iyi olur," diyen Cengiz, şu ifadeleri kullandı:



"Bizden beklentiler, özellikle aşırı harcamaları en aza indirmek. Çünkü, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın her biri bünyesinde 1.400-1.500 amatör sporcuyu barındırıyor. Bu profesyonel futbola çok ağır bir yük bindiriyor. Devletimiz bize yardımcı oluyor. Torba yasada önemli bir kanun çıktı. Umarım amatörlerle olan destekle birlikte bu yük azalacak. Bu yük 10 yılda, 800-900 milyon TL bir açık yaratıyor ve bu da futbola yük olarak biniyor ve futbolda işte mecburen soruşturmanın önünde duruyoruz. Bu bizi rahatsız ediyor. Biz amatörden de çekilmek istemiyoruz. Biz sosyal kulüpler olarak toplumun çimentolarıyız. Amatöre desteğimizin de devam etmesi gerekir. Devletimiz bu konuda yardımcı olacak. Bunu size müjdeleyebilirim."



Cengiz, UEFA'dan gelebilecek bir transfer yasağı konusunda ise yorum yapamayacağını söyledi. UEFA'nın soruşturma sonrasında kararını ne zaman açıklayacağı sorusuna ise Cengiz, "UEFA'nın kararının belli bir süreç alacağı kesin. Umarım Türk futbolu için en hayırlısı olsun. Taraftarımız rahat olsun" cevabını verdi.



Bazı kulüplerden, Galatasaray ceza alsın diye belgeler gittiği iddialarına ilişkin de Cengiz, "Ben buna inanmıyorum, böyle iddialar var. Biz Türk futbolunun kalkınmasından yanayız" şeklinde konuştu.

