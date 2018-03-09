Nagatomo'ya Real Betis talip!

Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. Japon bek oyuncusu için La Liga ekibi, oyuncunun kulübü Inter'e transfer teklifi yaptı.



İşte Galatasaray'a devre arası transfer döneminde gelen 31 yaşındaki futbolcuya gelen o teklifin detayların ve son durum....



İspanyol basınına yer alan habere göre; 24 yaşındaki Danimarkalı sol beki Durmisi için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmek isteyen Betis, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo'yu transfer etmek istiyor.



Sol beki Riza Durmisi'yi satmak isteyen ve yerine Yuto Nagatomo'yu almak isteyen La Liga ekibi Real Betis'in önünde ise sarı kırmızılıların olduğu belirtildi.



Öte yandan Japon sol bekin Galatasaray'da mutlu olmasının ve sezon sonunda sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncunun bonservisini Inter'den alma olasılığının Betis'in önündeki engel olduğu kaydedildi. La Liga ekibinin, bu nedenle başka alternatiflere yönelmek zorunda kalabileceği vurgulandı.



Öte yandan Inter’le mukavelesi 2019 yılında tamamlanacak Japon futbolcu konusunda Galatasaray da devrede. İtalyan kulübüyse oyuncusunun bedelsiz gönderilmesine sıcak bakmıyor. Ancak tarafların 1,5-2 milyon euro civarında bir bonservis üzerinde büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.



(Ajansspor)

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