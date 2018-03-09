Asamoah: 'Juventus'ta mutluyum'

Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın bu sezon başından bu yana kadrosuna katmak istediği Kwadwo Asamoah, Juventus'ta kalmıştı. Devre arasında sarı kırmızılı takımın yeniden zemin yokladığı yıldız futbolcu için Juventus kulübü olumsuz yanıt verince bu transfer sezon sonuna kalmıştı.



Galatasaray'ın sezon başından bu yana kadrosuna katmak istediği Kwadwo Asamoah sezon sonunda Juventus'la sözleşme yenilip yenilemeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve geçtiğimiz günlerde Inter'le anlaştığı iddia edilen Kwadwo Asamoah şu ifadeleri kullandı:



"BURADA MUTLUYUM"



Juventus'ta mutluyum. Kimseyle herhangi bir sorunum olmadı. Yeni sözleşme konusunu hiçbir zaman dile getirmedim. Çünkü beni huzursuz etmesini istemiyorum. Futboluma odaklanmış durumdayım."

(Futbol Arena)

SPORDA SON 24 SAATTE NELER OLDU?