Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrıldı

Galatasaray, Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü ile yollarını ayırdı. Ali Öğüdücü ile birlikte Grosskreutz transferinde skandala imza atan Uğur Yıldız ve Galatasaray Spor Kulübü'nde Pazarlama Genel Sorumlusu Sinancan Sözen'in görevine son verildi.



Ali Öğüdücü, 1 Mart günü açılışı yapılan Galatasaray müzesinin tanıtımını yapmıştı. (Fanatik)

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