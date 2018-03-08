SPOR

Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrıldı

08 Mart 2018 | 21:32

Galatasaray'da Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, Grosskreutz transferinde skandala imza atan Uğur Yıldız ve Pazarlama Genel Sorumlusu Sinancan Sözen ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrıldı

Galatasaray, Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü ile yollarını ayırdı. Ali Öğüdücü ile birlikte Grosskreutz transferinde skandala imza atan Uğur Yıldız ve Galatasaray Spor Kulübü'nde Pazarlama Genel Sorumlusu Sinancan Sözen'in görevine son verildi.

Ali Öğüdücü, 1 Mart günü açılışı yapılan Galatasaray müzesinin tanıtımını yapmıştı. (Fanatik)

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