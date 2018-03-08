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Bafetimbi Gomis için 20 milyon Euro'luk teklif
5 saat önce
Golleriyle rekorları altüst eden Bafetimbi Gomis'in bu performansı dünya futbol piyasasının dikkatini çekmeye başladı.
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Açık Mert Korkusuz'da yer alan habere göre; teknik direktörlüğünü Fabio Cannavaro'nun yaptığı Çin Ligi'nin son şampiyonu Guangzhou Evergrande'nin Fransız futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edildi.
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Gomis'i yıllık 10 milyon euroluk maaşla ikna etmek isteyen Çin ekibi futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temasa bile geçti.
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Kolombiyalı golcüsü Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou, Gomis'i kadrosuna katmak istiyor.
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