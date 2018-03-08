SPOR

Bafetimbi Gomis için 20 milyon Euro'luk teklif

5 saat önce

Golleriyle rekorları altüst eden Bafetimbi Gomis'in bu performansı dünya futbol piyasasının dikkatini çekmeye başladı.

Bafetimbi Gomis için 20 milyon Euro'luk teklif
1 / 5

Açık Mert Korkusuz'da yer alan habere göre; teknik direktörlüğünü Fabio Cannavaro'nun yaptığı Çin Ligi'nin son şampiyonu Guangzhou Evergrande'nin Fransız futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edildi.

2 / 5

Gomis'i yıllık 10 milyon euroluk maaşla ikna etmek isteyen Çin ekibi futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temasa bile geçti.

3 / 5

Kolombiyalı golcüsü Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou, Gomis'i kadrosuna katmak istiyor.

4 / 5

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu her seferinde ifade eden 32 yaşındaki yıldız golcü, sezon sonuna kadar transfer teklifleriyle ilgilenmeyeceğini menajerine iletti.

5 / 5

Sarı-kırmızılı kulüp mali açıdan sıkıntılı günler geçirse de 20 milyon euroya Gomis'i vermeye niyeti yok. Başkan Mustafa Cengiz, Fransız yıldız için tekliflere kapalı olduklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.