Bafetimbi Gomis için 20 milyon Euro'luk teklif

1 / 5 Açık Mert Korkusuz'da yer alan habere göre; teknik direktörlüğünü Fabio Cannavaro'nun yaptığı Çin Ligi'nin son şampiyonu Guangzhou Evergrande'nin Fransız futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edildi.



2 / 5 Gomis'i yıllık 10 milyon euroluk maaşla ikna etmek isteyen Çin ekibi futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temasa bile geçti.



3 / 5 Kolombiyalı golcüsü Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou, Gomis'i kadrosuna katmak istiyor.



4 / 5 Galatasaray'da çok mutlu olduğunu her seferinde ifade eden 32 yaşındaki yıldız golcü, sezon sonuna kadar transfer teklifleriyle ilgilenmeyeceğini menajerine iletti.

