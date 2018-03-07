Galatasaray yönetimi UEFA'yla görüşmek için İsviçre'ye gidiyor

UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeler için İsviçre'ye gidecek sarı-kırmızılı kulüp heyetinde, başkan Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler yer alacak.



Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunun ele alınacağı ve 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda yöneticiler, UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler sonrası sözlü izahta bulunacak.

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