Fatih Terim: Derbiyi bırak Konya'ya bak!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün gerçekleşen antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Sezonun genel bir değerlendirmesini yapan tecrübeli hoca, ligin kalan kısmı için de kafasında planladıklarını anlattı. Oyuncularına lider durumda olduklarını hatırlatan Terim, “Şu an için ipler bizim elimizde görünüyor. Ancak daha işin zor kısmını atlatmadık. Her puan altın değerinde olacak. Birçok oyuncumun burada Fenerbahçe maçını konuştuğunu görüyorum. Ama hayır, bunu kabul etmiyorum. Bizim hedefimiz Konyaspor maçı. Çünkü Konya’yı kendi evimizde yenemezsek, Fenerbahçe maçının bir anlamı kalmayacak. Şimdilik hiç kimseden derbi sözünü duymak istemiyorum. Konya’yı yenelim, sonra derbiyi düşünürüz” ifadelerini kullandı. (FANATİK)

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