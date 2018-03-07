Galatasaray'da maaş krizi çözüldü!

Sarı Kırmızılı oyuncuların sabah idmanındaki isteksiz tavırları sebebiyle koç Oktay Mahmuti idmanı iptal etmişti. Ardından ödeme yapılmaması halinde Alex Renfroe, Dwight Hardy ve Richard Hendrix serbest kalma opsiyonlarını kullanmak istediklerini yönetime bildirdi. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi oyunculara 1 maaşlık ödeme yaparken, oyuncular da akşam idmanına çıktı ve kriz büyümeden sonlandırılmış oldu. (BASKET DERGİSİ)

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