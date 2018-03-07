Nagatomo'nun maçları Japonya'da canlı yayında!

Devre arasında Inter’den Nagatomo’yu kiralayan Galatasaray’ın bu hamlesi, şu ana kadar hem saha içi hem de saha dışında tam isabet sağladı.



Cimbom’un sol bek sorununu geçici de olsa çözen 31 yaşındaki futbolcunun transferi, ülkesi Japonya’da da geniş yankı uyandırdı. İmza gününden beri Cimbom’a yoğun ilgi gösteren Japonlar, artık Galatasaray’ın maçlarını da takip ediyor. (FANATİK)

SPORDA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?



Aslan’ın ligde son oynadığı 5-0’lık Bursaspor ve 7-0’lık Karabük maçlarının Japonya’da yayınlandığı ve oldukça iyi reytingler aldığı belirtiliyor. Eğer tecrübeli futbolcunun bonservisi sezon sonunda alınırsa, yaz döneminde Uzakdoğu’ya bir turnuva için gidilebileceği ifade ediliyor. (FANATİK)