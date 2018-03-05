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Lille Fatih Terim, Gomis ve Feghouli'yi istiyor!
6 saat önce
Fatih Terim, Gomis ve Feghouli ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Galatasaray’ın Kardemir Karabükspor’u 7-0 yendiği maçta Bafetimbi Gomis’in attığı 4 gol Fransa’da birinci gündem maddesi oldu…
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Nagatomo ve Feghouli’ye övgüler dizilirken bombayı patlatan ise Canal Plus yorumcusu Pierre Menes oldu…
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Canal Football Club programında Galatasaray’ın oynadığı futbolu öven Menes, bu sezon 65 milyon Euro’luk transfer yapmasına rağmen küme düşmemeye oynayan Lille’de Başkan Michel Seydoux’nun hedefinde Fatih Terim’in olduğunu gündeme getirdi.
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Seydoux’nun bu sezon küme düşmemeleri durumunda Gomis ve Feghouli’yle birlikte Terim’i de göreve getirmek istediğini, bunu da yakınlarıyla paylaştığını ortaya attı.
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Terim’le henüz bir irtibat kurulmadığını ama Seydoux’nun Türk teknik adamın eline 100 milyon Euro’luk bir bütçe vererek ikna edebileceğine inandığı da yine Menes’in iddiaları arasında yer aldı.
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Galatasaray'ın başına bu sezonun devre arasında geçen Fatih Terim, sarı-kırmızı takımın puanını 50'ye yükseltti ve şampiyonluğun en önemli takımlarından biri haline getirdi.
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Sezon başında West Ham United'dan Galatasaray'a transfer olan Sofiane Feghouli, 22 maçta forma giydi ve 6 gol atıp 8 asist yaptı.
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