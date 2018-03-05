Gomis, FETÖ'cü Hakan Şükür tuzağına düşmedi!

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis, Fransa'da beIN Sports'a konuk oldu. Gomis, "G.Saray'a alışmam zor olmadı, biz Afrika kökenliler ilgi görmeyi seviyoruz ve karşılığını vermek için can atıyoruz. Çok iyi ağırlandım. 23 maçta 24 gol atmanın ligin seviyesiyle alakası yok. Süper Lig'de bunu yapan yabancı oyuncu çok az. Gelirken 25 gol hedefi koymuştum. Başardım ama 10 hafta var, daha çok atmalıyım. Dünya Kupası'na gitmek ne hayal ne gerçek. Hedefim önce G.Saray ile şampiyonluk yaşamak.



"EN BÜYÜK EFSANE FATİH TERİM"

F.Bahçe ile oynadığımız derbi öncesinde, tüylerim diken diken oldu. O gün takım halinde, taraftarların seviyesinde olamadık. 35 yaşından sonra da oynayabilirim. Kulüp isterse sözleşmeyi uzatıp kendimi G.Saray'a adarım" dedi.



FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR SORUSUNDA TUZAĞA DÜŞMEDİ

"Türkiye'de Galatasaray taraftarının gözünde yarı tanrı gibi olan Hakan Şükür'e nazaran taraftarın gözünde kendi yerini nasıl görüyorsun?" sorusunu, "G.Saray taraftarlarının gözünde en büyük ismin Teknik Direktör Fatih Terim olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevapladı.

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