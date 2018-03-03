İşte Rıdvan Dilmen'in Galatasaray'ın 7-0 kazandığı Karabükspor maçı açıklamaları: "Bu takımı alt ligde de şampiyon yapmaz. Karabük'te defans yapmıyor. Keyif yapmaya çalışıyorlar ama eziyete dönüştü. İnsanlardan küfür yemek istemiyorum maç öyle olurdu böyle olurdu demek istemiyorum denecek bir durum yok.



Kritik haftalar başladı. Başakşehir geldi 2 maç 4 puanla çıktı ve kötü bir fikstürü yok. Fenerbahçe yorgun olarak Akhisar ile oynayıp Malatya'ya gidecek. Beşiktaş, pazartesi günü Trabzon'a gidiyor. Sonra Şampiyonlar Ligi sonrası Başakşehir ile oynayacaklar. Galatasaray ve Başakşehir işlerini yaptılar. Diğer iki ekibin işlerini nasıl yapacağı çok önemli. Başakşhir kazanmasını bildi, Demba Ba hat-trick yapabilirdi ama kazanmasını bildi Başakşehir... Matematik olarak Gençlerbirliği bile düşme potasında...



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon'da puanlar kaybetti. Ama bu tip maçları kazanmayı biliyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde bükülüyorlar kulüpler maç trafiği yüzünden ama öyle bükülmeye can kurban. Girerken 10 milyon Euro alıyorlar. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Şampiyonlar Ligi müziği güzel olmaz mı? Bence bu kulübe çok yakışır.



Belki ligin üçüncüsü Şampiyonlar Ligi'ne gider. Umarım Galatasaray ve Fenerbahçe bir problem yaşamazlar. Önümüzdeki hafta UEFA'ya savunma yapacaklar. Bu ligde Mayıs'ın sonuna kadar çekişme devam eder ve 70'i geçen şampiyon olacaktır.



Beşiktaş daha stresli maça çıkacaktır. Fenerbahçe de öyle olacak. İkisi de kazanmak zorunda... Aykut Kocaman'ı yanlız bıraktılar bu demeçlerde biraz o yüzden antipatik duruma geldi biraz. Gomis golde darbe aldı bacağını tuttu, tutmasa demekki 25 tane atacak. Bu çocuklar 10 tane atsa da kızmam. Bu duruma düşürenler utansınlar, Karabük'te sokağa da çıkmasınlar."

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