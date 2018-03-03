Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Açıkladı

İşte Muslera'nın 7-0'lık Karabük galibiyeti sonrası açıklamaları: “Maç yorumu yapmadan önce sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Akhisar maçında belimde inanılmaz bir ağrı vardı. Ama 3 günde beni maça yetiştirdiler, onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir sonuç aldık. Gol yemedik, çok gol attık, 3 puanı aldık ve mutluyuz.”



“Galatasaray ile bir kontratım var ve hedefim Galatasaray’da kontratımın sonuna kadar kalmak. Dedikodular nereden çıkıyor bilmiyorum. Sezon sonunda nasıl bir ayrılık olur? Çok ciddi bir teklif gelir, Galatasaray’ı ve beni mutlu edecek bir teklif olur, o zaman oturup konuşulur. Ama ben burada devam etmek istiyorum."



FEGHOULI: BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL

Karabükspor karşısında 3 asist yaparak bu sezon bir maçta en çok asist yapan futbolcu olan Sofiane Feghouli karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Feghouli şu ifadeleri kullandı: “Skordan, oyundan ve sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Rakibimizin durumunu biliyorduk ama yüzde yüz saygı gösterdik onlara. Maçı çok ciddiye aldık ve son dakikaya kadar ciddi oynamaya devam ettik. İlk dakikadan itibaren maça agresif girdik. Akabinde de güzel bir galibiyet geldi.”



“Benim hedefim elimden geldiğince maksimum derecede takımıma yardımcı olmak. Soyunma odasında da herkesin hedefi şampiyon olmak. Çok zor maçlar da var önümüzde. Her maç artık bizim için final. Tek hedefimiz şampiyonluk.”

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