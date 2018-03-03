Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti

Bafetimbi Gomis, Karabükspor maçında attığı gollerle Galatasaray tarihine geçti. Gomis ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.

2011/12 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ 4 GOL

Gomis, 2011/12 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçında Lyon'un Dinamo Zagreb'i 7-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.



GOMIS KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig, ve Türkiye Kupası’nda attığı 27 golle ile kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray’da en golcü sezonunu yaşıyor. Yıldız golcü, Süper Lig’de Kardemir Karabükspor ile oynanan karşılaşmada attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 24’e çıkardı. Gomis, böylece lig kariyerinde 20 golle en golcü olduğu Marsilya dönemini de geçmiş oldu.



BİR SEZONDA EN FAZLA 25 GOL ATMIŞTI

Fransız golcü, 2011-2012 sezonunda Lyon’da forma giyerken, Fransa 1. Lig, Fransa Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Lig Kupası’nda toplam 54 karşılaşmaya çıktı ve 25 gol attı. Bu Gomis’in en çok gol attığı sezon olarak kayıtlarda bulunuyordu. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile bu sezon 23 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 29 müsabakada mücadele etti. Söz konusu maçlarda Gomis, rakip fileleri ligde 24, Türkiye Kupası’nda da 3 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu, böylece Lyon’da 2011-2012 sezonunda 25 golle en golcü olduğu dönemi geçti.