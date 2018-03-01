Galatasaray'dan Atatürk açıklaması!

Galatasaray Müzesi'nin açılmasının ardından tarihçi Murat Bardakçı'nın müzede yer alan bir mektupta Atatürk imzasının sahte olduğunu iddia etmesi çok konuşulmuştu. Tartışmaya Galatasaray tarihçisi Melih Şabanoğlu nokta koydu. Melih Şabanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün Necmeddin Sadak’a yazdığı mektup, 1928’den beri müzede. Sahte olamaz” dedi.



YAZISINDA BELGE YAYINLADI

Bardakçı yazısında, “Ankara’dan gelen belge ile Galatasaray müzesindeki mektubun görüntülerini yayınlıyorum. Müzedeki belgede Atatürk’ün imzası olmak üzere önemli sıkıntılar mevcut” ifadelerini kullanmıştı. (Skor)



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