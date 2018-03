Survivor'da Bafetimbi Gomis sürprizi

TV8'de 27 Şubat Salı akşamı yayınlanan Survivor 2017'de All Star ile Gönüllüler karşı karşıya geldi. All Star ile Gönüllülerin karşı karşıya geldiği oyunda All Star takımı oyunu uzun süre önde götürmesine rağmen son sayılarda aldığı yenilgilerden dolayı kaybetti. Gönüllülerin kazandığı ödül oyununda ise en ilginç an Anıl Berk Baki ile Hilmicem arasındaki mücadelede yaşandı.

Ödül oyununda Hilmicem ile Anıl Berk Baki'nin karşılaştığı mücadelede parkuru rakibinden tamamlayan Anıl Berki, karşısındaki 3 levhayı da plase vuruşla devirmeyi başardı ve 3'te 3 yaptı. Anıl Berk Baki bu sayısıyla skoru 6-5'e getirmişti. Günün başarılı isimlerinden ve aynı zamanda Gönüllüler takımının yıldızlarından Anıl Berk Baki, Hilmicem'e karşı aldığı bu galibiyetin ardından Gomis'in meşhur aslan yürüyüşü sevincini yaptı.

