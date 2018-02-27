Fatih Terim: 'Taraftarlardan anlayış bekliyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim, yaptığı rotasyon hakkında konuşurken, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da kısa bir değerlendirme yaptı.



İşte Fatih Terim'in maç sonundaki sözleri...



''İlk golü iyi anlamak lazım, ender görülen bir top. Açıkçası oyun belki keyifli değildi ama sonuç keyifli. Akhisar son dönemde iyi gidiyor. İlk ayakta kazanmamız güzel bir şey. Golü kimin attığı önemli değil, ofans, defans artık atıcak.''



''Bizim de son pozisyonu, 5 kişi ile nasıl atamadığımızı, ofsayte düştüğümüzü anlamamız lazım. Oyuncular bize anlatacaktır.''

'Anlayışla karşılanmasını bekliyorum'



''Bizim yedek oturan forma veremedğimiz oyuncularımız var. Onlara çok fazla forma veremiyorum. Onların oynama hakkı benim de oynatma hakkım var. Bazı oyuncularımız hiç durmadı. Onların ligdeki riskini alamayız. Eren sakat, Gomis'e bir şey olursa ligde de oynatamayız. Yarı final önemli ama Galatasaray, biriyle sözleşme yaptıysa, kadrodaysa her maç için oynama hakkında sahiptir demektir. Anlayışla karşılanmasını istiyorum.''

'Fernando'yu sokacaktım ama...'



''Muslera'nın durumu olmasaydı belki Fernando'yu sokacaktım. Baktım ki ataklara maruz kaldık, onun için Bafe'yi sokup, Linnes'i sol tarafa aldık top bizde kalsın diye. Doğru da oldu.''



''Lig yarışı için 4 takım götürür demiştim, öyle görünüyor. Bugün biz lideriz umarım sonuna kadar böyle devam eder.''