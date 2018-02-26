Yuto Nagatomo'nun 6 tane kitap yazdığı ortaya çıktı

Yıllarca İtalya’da İnter forması giydikten sonra ara transfer döneminde Galatasaray’a gelen Nagatomo, sol bek sorununu çözdü.



Yuto Nagatomo, 1986 yılında Japonya'nın Ehime eyaletinin Saijou şehrinde doğdu.Nagatomo, Japonya'da halkın, özellikle de çocukların sevgilisi konumunda…



2013 yılında Nagatomo’nun model olarak alındığı “Yuuto kun ga iku” yani “Yuuto’cuk gidiyor” adlı 26 bölümlük çizgi filmi yapıldı.



Japon futbolcu da bu sevgiyi karşılıksız bırakmıyor. 2015 yılında kendi adına kurduğu Futbol Akademisi ile minik Japonların iyi bir futbolcu olması için çalışıyor.



6 kitabı var



Nagatomo aynı zamanda yazarlık da yapıyor. İlk kitabı 2011’de basılan Nagatomo'nun tam 6 kitabı bulunuyor.



Nagatomo'nun yazarlık yelpazesi de hayli geniş. Japon futbolcu, antrenman taktikleri, yoga-meditasyon ve yemek konularındaki kitaplarıyla dikkat çekiyor.



Sağlıklı beslenmeye önem veren sosyal medya hesaplarından sık sık yemek paylaşımları yapan Japon futbolcunun, sağlık malzemeleri ve yemek hizmeti sunan bir şirketi de bulunuyor.



2001 yılında adı bir astereoite verilen Nagatomo'nun eşi ise ünlü bir Japon oyuncu…



Kısa süre önce İstanbul'da babalık heyecanını yaşan Japon yıldız, hayatının kadını olan Airi Taira'ya evlilik teklifini San Siro Stadı'nda yapmıştı.

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