Galatasaray'ın Akhisar kadrosu belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı bildirildi. Daha sonra sınırlı alanda 10'a 10 kontrol pas oyunu oynandığı, ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun yapıldığı kaydedildi.



Antrenman öncesinde 24 yaşına giren Ahmet Çalık'ın doğum gününün kutlandığı aktarıldı.



Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde İzmir'e gidecek. Galatasaray, daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçecek.



Kadro



Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması kadrosunda sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Cedric Carrasso yer almadı.



Kafilede şu oyuncular bulunuyor:



Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

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