Garry Rodrigues'e 20 milyon Euro teklif

Galatasaray'ın Speedy Gonzalez'i Garry Rodrigues'i sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda tutmak çok zor olacak. Terim'in gelişiyle level atlayıp, skora yaptığı katkıyla Cimbom'u Gomis'le birlikte sürükleyen isim olan Rodrigues, Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan sonra bir başka Ada ekibi Cenk Tosun'un takımı Everton da süper yıldızı izlettiriyor. Everton scout'ları, periyodik olarak Rodrigues hakkında menajer Sam Allardyce'e rapor veriyor.



ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR



Oyuncunun menajeri Ceylan Çalışkan, Rodrigues'in İngiltere, Almanya ve İspanya'dan birçok takımın transfer listesine girdiği söyledi. Çalışkan, "Kulüp ismi veremem ama birçok Avrupa takımı Rodrigues'in peşinde. Fatih Terim'in gelmesi ile Rodrigues büyük bir çıkışa geçti. Galatasaray'da çok mutlu. Önce şampiyonluk yaşamak, sonra da Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi var" açıklamasını yaptı.



İMPARATOR ETKİSİYLE KANATLANDI



İgor Tudor döneminde görev bulduğu 1003 dakikada 1 gol-3 asistle vasatı geçemeyen Garry Rodrigues, Fatih Terim'in göreve gelişiyle coştu. Yıldız futbolcu, İmparator'la 573 dakikada 4 gol-5 asitlik bir patlama yaptı.



3.5'TAN 20'YE ÇIKTI



Galatasaray değeri bir anda 20 milyon eurolara yükselen Rodrigues'i geçen sezonun devre arasında PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya transfer etmişti. Yunan ekibinin, oyuncunun satışından elde edilecek gelirden yüzde 20'lik hakkı var.



(FOTOMAÇ)

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