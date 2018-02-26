Galatasaray'a transfer yasağı getirildi!
26 Şubat 2018 | 09:36
FIBA, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirdi.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'ndan sonra Kadın Takımını'da FIBA transfer yasağı getirdi. Daha önce yapılan açıklamalarda yeni yönetim Dursun Özbek döneminde oyunculara 7 aydır maaşlarının ödenmediğini duyurmuştu.
Şikayetler FIBA'ya gitti!
Eski oyuncular alamadıkları için FIBA'ya şikayette bulundular ve FIBA bu gece Galatasaray'a transfer yasağı getirdiğini resmen duyurdu. (AJANSSPOR)
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