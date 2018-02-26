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Galatasaray'a transfer yasağı getirildi!

26 Şubat 2018 | 09:36

FIBA, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirdi.

Galatasaray'a transfer yasağı getirildi!

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'ndan sonra Kadın Takımını'da FIBA transfer yasağı getirdi. Daha önce yapılan açıklamalarda yeni yönetim Dursun Özbek döneminde oyunculara 7 aydır maaşlarının ödenmediğini duyurmuştu.
 
Şikayetler FIBA'ya gitti!
 
Eski oyuncular alamadıkları için FIBA'ya şikayette bulundular ve FIBA bu gece Galatasaray'a transfer yasağı getirdiğini resmen duyurdu. (AJANSSPOR)

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