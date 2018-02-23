İşte Abdurrahim Albayrak'ın maç sonu açıklamaları: "İzleyenler zevkli bir maç izledi. Demek ki aslan kükrediği zaman, aslan kükrüyormuş. Bugün, Kasımpaşa maçına göre daha iyi oynadık. Daha istekliydik. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla gidiyoruz. Geçen hafta da hocam haklı olarak Gomis'i çıkarmadı, bugün de 3 gol attı. Hepsinin alnından öpüyorum. Çok çalıştık bu maça. Hayırlı uğurlu olsun."

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