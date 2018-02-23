Fatih Terim: Kulübeden biraz daha katkı almamız lazım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazandıkları Bursaspor maçını değerlendirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:



"Birçok pozisyon üretirken, rakibe de pozisyon vermemek önemliydi. Rakibi 11'e 11'ken de kalemize yaklaştırmadık. Açıkçası bugün sahada çalıştığını yapan bir Galatasaray vardı. Coşkuyla da devam ettiler. Rakibin 10 kişi kalması da önemli bir etken tabii ki. Çok zevkli bir maç oldu. 3 puan önemliydi ama bunu farklı sonuçla almak daha iyi.



Bugün 4-0'dan sonra topun sahibi olup daha ağır oynayabilirdik. Ama oynadıkları oyundan zevk alıp devam ettiler, onda da hata yaptılar. Ama enteresan bir istatistik var. Hiç gol pozisyonu verilmemiş. İlk şutu 68. dakikada atmışlar. Bursaspor 11 kişiyken çok iyi kapanan bir takım. Yaptığımız pres ve baskıyla kazandığımız toplar çok önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Bizim biraz daha kulübeden katkı almamız lazım. Girenler daha fazla işler yapmalılar ki alternatiflerimiz çoğalsın. Çok şükür haftayı en iyi şekilde kapattık."

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