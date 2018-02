Gomis: Gollerimi Yener İnce'ye armağan ediyorum

Bafetimbi Gomis’in Bursaspor maçı sonrası açıklamaları şöyle: "İyi bir maç çıkardık. Taraftarımız önünde 5 gol attık. Geçen hafta kaybettik. Bunun üzüntüsü vardı. Böyle kazanmak güzeldi. 3 puanı alıp yarışa devam etmek gerekiyordu. Sadece benim 3 golüm önemli değil. Tüm takımı tebrik etmek gerekiyor.



Bu hafta benim için dokunaklı bir dönemdi. Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da bana mesaj gönderdi. Bu beni etkiledi. Bu çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Bu gollerde sadece benim katkım yoktu. Hoca, yardımcıları… Beni maça hazırladılar. Bana doğru yolu gösterdiler. Ben de golleri attım.



Bu 3 golü Yener İnce’ye gönderiyorum. O çok eleştiri aldı. Ben istemiştim oynamayı. Bu eleştirileri hak etmiyordu. Bu üçlüyü ona hediye ediyorum. Galatasaray’a imza atmadan önce Yener Bey ile vakit geçirdim. Bu hafta da testler yaptık. Bir sorun çıkmadı. Dolayısıyla kendisine hediye ediyorum."

SERDAR AZİZ: BURSASPOR'UN TOPARLANMASINI DİLİYORUM

Bursaspor'un daha iyi olmasını dilediğini kaydeden Serdar Aziz, "Gol attım, kendi adıma mutluyum. Eski takımıma gol attım. Bursaspor zor günler geçiriyor, eski takımım olduğu için toparlanmalarını diliyorum. Bundan sonra her maçımızı kazanıp, şampiyonluk için elimizden geleni vereceğiz" dedi.



SAHADA OLMAK İSTİYORUM

Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasına değinen stoper, "Penaltı pozisyonu oldu Kasımpaşa maçında. Bir ağrı hissettim ve maça devam edemedim. Takım arkadaşlarımı da yalnız bırakmak zorunda kaldım, buna üzüldüm. Arkadaşlarımla birlikte savaşmak, sahada olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Deplasman performansları için konuşan Serdar, "Taraftarımız deplasmanda da bizi aynı coşkuyla destekliyor, bunu bir an önce aşmalıyız. İnşallah Kasımpaşa maçı son olur ve bundan sonra iç sahada ve dış sahada iyi sonuçlar alıp, taraftarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.



LINNES: CUMA GÜNÜ OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM

Martin Linnes, Cuma günü oynamayı sevdiğini söylerken şampiyonlukla ilgili de konuştu:



"5-0 çok çok iyi bir sonuç. Çok zor bir maç geçmesini bekliyorduk ama maça çok iyi başlayan bir Galatasaray vardı. Golü erken bulduk ve rakibin erken 10 kişi kalması, bizim de oyun disiplininden kopmamamızla bu sonuç ortaya çıktı. Şampiyonluk yarışında puanlar çok yakın. Cuma günü oynamayı çok seviyorum çünkü kazandığınız zaman rakiplerinize bir baskı uyguluyorsunuz. Biz de rakiplerimizi baskıyla bıraktık."



NAGATOMO: "GALATASARAY'A ALIŞTIM"

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo ise 5-0'lık galibiyet hakkında "Bakıldığı zaman hafta içinde dersine çok iyi çalışan bir Galatasaray vardı. Kompakt oynadık, yardımlaşarak oynadık. Bunun sonucunda da farklı bir galibiyet geldi" sözlerini kullandı.



LİDERİZ VE RAKİPLERİ BEKLİYORUZ

Galatasaray'a her geçen gün alıştığını kaydeden Japon futbolcu, "Kendimi iyi hissediyorum. Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyorum. Takıma ve takım arkadaşlarıma da alıştım. Şu an lideriz ve rakiplerin maçlarını bekliyoruz" dedi.