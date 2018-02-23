Belhanda, Ryan Donk ve Eren Derdiyok'u sakatladı!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda şanssız bir biçimde Serdar Aziz'in golünün sevincinde Ryan Donk'u gözünden sakatladı ve Hollandalı futbolcu oyuna devam edemedi.



Maçın son anlarında ise Belhanda bu kez Bursasporlu oyuncuya pres yapan Eren Derdiyok'un sol ayağının üzerine düştü. Acılar içinde sakatlanan Eren Derdiyok, uzun süre yerden kalkamadı. Kısa süreli tedavisi yapılan Eren Derdiyok maça devam edemedi ve oyuna girdikten 1 dakikada sonra kenara alındı.

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