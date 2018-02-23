UEFA'dan ceza mı geliyor? Galatasaray açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bu gelişmeler sonrası kolları sıvayıp yeni bir ceza gelmemesi için çalışma başlattığı kaydedildi. Başkanın gerekli donelerin toplanması için hukukçulara talimat verdiği ve 9 Mart'ta bir heyetle birlikte Nyon'a giderek UEFA'ya savunma vereceği ifade edildi.

İşte ürküten tablo: Ocak 2011-Kasım 2017 tarihleri arasında Sportif AŞ'nin 298 milyon Euro zarar ettiği ortaya çıktı. Son 6 aylık Sportif AŞ bilançosunda 116 milyon TL zarar açıklayan sarı-kırmızılı kulübün sermaye artırımı yapmaktan başka çaresi kalmadı. Sermaye artırımına SPK'dan onay çıkarsa bilançoda 150 milyon TL artı hanesine yazılacak. Üç aylık süreçte Galatasaray'ın ödemesi gereken 20 milyon Euro'dan fazla banka kredisi var. (Fotomaç)

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ