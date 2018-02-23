Garry Rodrigues'e Avrupa'dan 10 talip var

1 / 10 Galatasaray'ın son dönemde parlayan yıldızı olan Garry Rodrigues'e Avrupa'nın önde gelen 4 ülkesinden talip var.

2 / 10 Cim-Bom'un Yeşil-Burun Adaları formasını da giyen 27 yaşındaki futbolcusu için birçok Avrupa kulübü scoutlarını bugünkü Bursaspor maçına yollayacak.