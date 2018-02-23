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Garry Rodrigues'e Avrupa'dan 10 talip var

6 saat önce

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Garry Rodrigues paylaşılamıyor.

Garry Rodrigues'e Avrupa'dan 10 talip var
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Galatasaray'ın son dönemde parlayan yıldızı olan Garry Rodrigues'e Avrupa'nın önde gelen 4 ülkesinden talip var.

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Cim-Bom'un Yeşil-Burun Adaları formasını da giyen 27 yaşındaki futbolcusu için birçok Avrupa kulübü scoutlarını bugünkü Bursaspor maçına yollayacak.

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Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Yunan ekibi PAOK'tan 3.5 milyon euroya transfer ettiği Rodrigues'in bu çizgisini sürdürmesi halinde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcudan en az 10 milyon euro bonservis geliri sağlamayı planlıyor.

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Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in gelmesiyle performansı yükselen Rodrigues'in satılması düşüncesine Florya'nın şimdilik sıcak bakmadığı biliniyor.

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Rodrigues'i takip eden kulüpler arasında dikkat çekenler şöyle;

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Sevilla

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Lyon

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Newcastle United

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Fiorentina (Milliyet)

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Galatasaray
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