Gomis'ten Fatih Terim'e: 'Aslan gibi oynarım'

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, geçen haftaki Kasımpaşa deplasmanında 7. dakikada bayılarak herkesi korkutmuştu.



Kendisine Vazovagal Senkop teşhisi konulan 32 yaşındaki santrfor, bayıldıktan birkaç dakika sonra ayağa kalkmış ve Kulüp Doktoru Yener İnce'nin ısrarlarına rağmen oyundan çıkmak istememişti. Terim de maç sonrası oyuncusunun baygınlık geçirdikten sonra daha güçlü döndüğünü söylemişti. Ancak hem ülkemizde hem de yurt dışında, Gomis'in 90 dakika sahada tutulması epey spekülasyon yaratmıştı. Fransız santrforun oyunda kalması çok eleştirilirken, Gomis'in sağlığının hiçe sayıldığı vurgulanmıştı.



TERİM: "İSTERSEN OYNAMA"

GOMIS: "ASLAN GİBİ OYNARIM"



Fatih Terim, Yener İnce'den Gomis hakkında bilgi aldı ama yapılan eleştirileri göz ardı etmedi. Tecrübeli hoca, bunun üzerine bir kez de Gomis ile baş başa görüştü. Terim, futbolcusuna "Kendini iyi hissetmiyorsan Bursa maçında seni dinlendirebilirim" dedi.



Gomis ise, "Taraftarımızın önünde kendimi çok güçlü hissediyorum. Sahaya çıkar aslan gibi oynarım hocam" cevabını verdiği bunun üzerine Terim'in yüzünün güldüğü öğrenildi.



Böylelikle bugün son anda bir kriz yaşanmazsa Gomis'in ilk 11'de oynaması kesinleşti.



(Akşam)

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