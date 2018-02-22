Galatasaray'da Fernando antremanın tamamında takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular 5'e 2 top kapma oynadı ve sınırlı alanda çift kale maç ile taktik çalışmalar yaptı.



Sarı-kırmızılı ekipte, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan Fernando Reges, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.



Sakatlığı süren Jason Denayer fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Sol diz iç menisküs ameliyatı geçiren kaleci Cedric Carrasso ise salon çalışmalarına başladı.



Galatasaray, antrenmanın ardından maç için tesislerde kampa girdi.

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