Galatasaray'a Asamoah çalımı!
22 Şubat 2018 | 15:17
Uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah'ın durumunda sürpriz bir gelişme yaşandı! Ganalı sol bekin, Inter ve Milan'a önerildiği ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Ganalı sol bekin menajeri Federico Pastorello, Juventus ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Asamoah'ı Milano ekipleri Inter ve Milan'a önerdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Asamoah'ın, sözleşme yenileme görüşmelerini hızlandırmak istemediği kaydedilirken, Ganalı oyuncu için Galatasaray defterinin ise kapandığı vurgulandı.
(AJANSSPOR)
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