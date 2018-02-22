Galatasaray'a Asamoah çalımı!



İtalyan basınında yer alan habere göre; Ganalı sol bekin menajeri Federico Pastorello, Juventus ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Asamoah'ı Milano ekipleri Inter ve Milan'a önerdi.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Asamoah'ın, sözleşme yenileme görüşmelerini hızlandırmak istemediği kaydedilirken, Ganalı oyuncu için Galatasaray defterinin ise kapandığı vurgulandı.



(AJANSSPOR)

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