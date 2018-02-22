SPOR

Galatasaray'da Serkan Kırıntılı sürprizi!

22 Şubat 2018 | 09:04

Fatih Terim yaz transfer dönemi planlarını şimdiden yapmaya başlarken kaleye büyük önem veriyor.

Galatasaray'da Serkan Kırıntılı sürprizi!


Deneyimli hoca, Muslera'nın arkasında yedek bekleyecek değil artık Uruguaylı kaleciye "Yalnız değilsin. Her an senden formayı alabilirim" diyen bir yedek istiyor. Aklındaki eldiven ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen Serkan Kırıntılı. Terim'in ayrıca Adanaspor'da forma giyen İrfan Can'ı da takip ettiği belirtiliyor. (A SPOR)
 

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