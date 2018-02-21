Alex Telles gözyaşlarını tutamadı!
21 Şubat 2018 | 22:30
Portekiz Ligi'nde ertelenen ve 37 gün sonra kaldığı yerden devam eden Estoril - Porto maçında Alex Telles, ciddi bir şekilde sakatlandı. Sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles gözyaşlarını tutamadı.
Portekiz Ligi takımlarından Porto’da forma giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, Estoril maçında sakatlanıp oyundan alınınca gözyaşlarını tutamadı.
Erteleme maçının 52. dakikasında frikikten attığı golle skoru 1-1’e getiren Alex Telles, 58. dakikada ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra oyundan alındı. Yerini Dalot’a bırakan başarılı futbolcu saha kenarında da göz yaşlarına hakim olamadı.
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