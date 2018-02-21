Fernando Muslera geçmişi arıyor

Galatasaray, Kasımpaşa'ya yenilip liderliği kaybederken taraftarların sevgilisi Fernando Muslera bir kez daha eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sezon oynadığı 21 maçın sadece 6'sında kalesini kapatabilen Uruguaylı, son 4 yılda kurtarış yüzdesi bakımından en kötü sezonuna imza attı. 2014-2015 sezonunda maç başına 3.3 kurtarış yüzdesine sahip olan Nando, 2015-16'da ise bu rakamı 3.6'ya yükseltti. Geçen sezon 2.8 ortalama yakalayan deneyimli kalecinin düşüşü devam etti ve bu sezon 2.2'de kaldı. Teknik heyet, Muslera'daki düşüşe çare ararken Taffarel'in başarılı file bekçisi ile son dönemde özel olarak ilgilendiği belirtiliyor.



AYRILABİLİR



Muslera'nın eşi bir Galatasaray taraftarının gönderdiği "Evine dön" mesajına "Neden olmasın... Belki yakında" yanıtı vermişti. Bu sözler, Sao Paulo'nun gündeminde olan Muslera'nın sezon sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğünü ortaya koydu.



(FOTOMAÇ)

PAYLAŞ