Galatasaray'a kötü haber! Nedeni paylaşım

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından, Kasımpaşa maçını yöneten hakem Halis Özkahya ile ilgili paylaşımından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.



Disiplin talimatının 38. maddesinde özellikle hakemlere yönelik eylem ve söylem konusunda hassas olunması için yeni kriterler belirleyen Türkiye Futbol Federasyonu, aynı talimatta kulüplerin resmi yayın organlarından da sorumlu tutmasından dolayı sarı-kırmızılıların hakem Halis Özkahya ile ilgili paylaşımı talimatlara aykırı bulundu.

TFF RESMEN AÇIKLADI

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da içinde bulunduğu 6 Süper Lig kulübünün PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.



Galatasaray, Kasımpaşa maçından sonra twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



İşte PFDK sevkleri;



1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki " "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 17.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2018 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 18.02.2018 tarihinde kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ADAMA TRAORE'nin 19.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İşte Galatasaray'ın PFDK'ya sevk edilmesine neden olan paylaşım;



