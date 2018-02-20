Fatih Terim, defans ve orta sahayı değiştirecek

1 / 9 Kasımpaşa yenilgisini sonrası "Herhalde mayıs ayından sonra sorunları çözeriz. Yarışma anında çözemeyiz" diyen Fatih Terim, büyük neşteri vuruyor.



2 / 9 Skorer'de yer alan haberde; Mevcut kadroyu kendisinin oluşturmadığını ima eden tecrübeli teknik adamın gelecek sezon planı belli oldu.



3 / 9 Savunmadan memnun olmayan Terim, en büyük değişikliği bu bölgede yapacak. Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası Ahmet Çalık'ı oyuna dahil etmeyip Eren Derdiyok'la 4-4-2 düzenine geçen tecrübeli çalıştırıcı, bu bölgede alternatifli bir kadrosunun olmadığını da gözler önüne sermiş oldu.



4 / 9 Savunma beklerinden de yeterli katkıyı alamayan Terim, en radikal değişiklikleri defans hattında yapacak. Galatasaray'da bir diğer sorun ise orta sahada.



5 / 9 Ndiaye'nin satılmasıyla bu bölgedeki derinliği kaybeden Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim, Donk ve Selçuk'u yeniden takıma kazandırma çabasında bulundu.



6 / 9 Terim, sezon sonunda Fernando dışında bu bölgeyi de değiştirecek ve dinamik oyunculardan kurulu bir orta saha düzenine geçecek.



7 / 9 Rodrigues'ten maksimum katlı alan Terim, sağ kanat konusunda ise bir hayli sıkıntılı. Feghouli'nin kötü performansı ve alternatifinin olmaması tecrübeli teknik adamı zorlayan bir başka konu.



8 / 9 Diğer bir ciddi değişiklik orta sahanın ortasında yaşanabilir. Öyle ki Belhanda da sezon başından bu yana istenen seviyede değil.

