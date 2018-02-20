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Fatih Terim, defans ve orta sahayı değiştirecek
10 saat önce
Kasımpaşa yenilgisini sonrası "Herhalde mayıs ayından sonra sorunları çözeriz. Yarışma anında çözemeyiz" diyen Fatih Terim, büyük neşteri vuruyor.
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Kasımpaşa yenilgisini sonrası "Herhalde mayıs ayından sonra sorunları çözeriz. Yarışma anında çözemeyiz" diyen Fatih Terim, büyük neşteri vuruyor.
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Skorer'de yer alan haberde; Mevcut kadroyu kendisinin oluşturmadığını ima eden tecrübeli teknik adamın gelecek sezon planı belli oldu.
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Savunmadan memnun olmayan Terim, en büyük değişikliği bu bölgede yapacak. Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası Ahmet Çalık'ı oyuna dahil etmeyip Eren Derdiyok'la 4-4-2 düzenine geçen tecrübeli çalıştırıcı, bu bölgede alternatifli bir kadrosunun olmadığını da gözler önüne sermiş oldu.
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Savunma beklerinden de yeterli katkıyı alamayan Terim, en radikal değişiklikleri defans hattında yapacak. Galatasaray'da bir diğer sorun ise orta sahada.
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Ndiaye'nin satılmasıyla bu bölgedeki derinliği kaybeden Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim, Donk ve Selçuk'u yeniden takıma kazandırma çabasında bulundu.
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Terim, sezon sonunda Fernando dışında bu bölgeyi de değiştirecek ve dinamik oyunculardan kurulu bir orta saha düzenine geçecek.
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Rodrigues'ten maksimum katlı alan Terim, sağ kanat konusunda ise bir hayli sıkıntılı. Feghouli'nin kötü performansı ve alternatifinin olmaması tecrübeli teknik adamı zorlayan bir başka konu.
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