Galatasaray yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

Türk Telekom Arena'da düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Okan Böke, Jeunesse Global Türkiye, Avrupa İş Geliştirme ve Event Direktörü Luigi di Salvo, Jeunesse Global Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs Genel Müdürü Devrim Hamaratlar katıldı.



Anlaşmaya göre Jeunesse'nin ismi sarı-kırmızılı futbol takımının tozluğunda yer alacak. Anlaşmanın önemine vurgu yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Galatasaray'da da kısa ve uzun vadede mutlaka e-pazarlamayı faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu konuda taraftarlarımızdan talepleri alıyoruz. Mutlaka dijital pazarda etkin olarak yer alacağımızı bu vesileyle iletiyorum. Dünya çapında bir firmayla sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Dünyada çok büyük statlara isim sponsorluklarını verdiler. Totalde 4 milyon liralık gelir var. Türkiye'de sponsorluk gelirlerinin düştüğü bu dönemde bunu değerli görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Jeunesse Global Türkiye, Avrupa İş Geliştirme ve Event Direktörü Salvo ise anlaşmadan gurur duyduklarını anlatarak, "Bu endüstrideki en popüler ve en hızlı büyüyen şirketiz. 145'ten fazla ülkede operasyonumuzu yürütmekteyiz. Marka partnerlerini seçerken sıkı politika uyguluyoruz. Kazanan takımlarla çalışmak istiyoruz, çünkü biz kendi sektöründe kazanan bir takımız. Bu işe girdikten 6 yıl içinde 1 milyar dolarlık bir ciroya ulaştık. Sadece popüler futbol takımlarıyla partnerlik yapıyoruz. Avrupa'da aldığımız çok fazla teklif içinden Galatasaray'ı seçtik" şeklinde konuştu.



Jeunesse Global Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs Genel Müdürü Hamaratlar da dünyanın en hızlı büyüyen şirketi olduklarını aktararak, "Tarihi bir gün bizim için. Avrupa'da ve Türkiye'de çok fazla teklif vardı ama en fazla bilinirliği olan Galatasaray'ı tercih ettik. Böylece, 2,5 yıllık, 4,5 milyon liraya denk gelen bir anlaşmaya imza attık" ifadelerini kullandı.

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