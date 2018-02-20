Fernandao, Karabükspor maçıyla sahalara dönecek

Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha futbolcusunun sakatlığı süresince, deplasman maçlarında büyük kayıplar verdiler. Taraftarlar, Fernando'nun takıma dönüşünü iple çekiyorlar.



Fernando ne zaman dönecek?



Hürriyet'in haberine göre, Fernando en az 10 gün daha yok. 30 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte güçlendirme çalışmalarına tabi tutulacak. Fernando'nun takıma dönüş tarihi olarak, Mart ayının ilk haftasındaki Karabükspor maçı belirlendi.



Fernando, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçın tamamında ilk 11'de oynadı.



Brezilyalı yıldız, son olarak, 24 Aralık'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan Göztepe maçında sahaya çıktı.

SPORDA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?

