Fernando Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönüyor

Galatasaray'da sakatlığı en çok hissedilen Fernando'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı ön liberonun 10 gün daha forma giyemeyeceği belirtildi.



Tedavisinin tamamlanmasının ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde güçlendirme çalışmalarına tabii tutulan Fernando'nun ligde oynanacak Karabükspor maçında takıma katılması hedefleniyor.



Brezilyalı ön liberonun Mart ayının ilk haftasında oynanacak maçta kadroya alınması bekleniyor.

(Hürriyet)