Fernando Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönüyor
19 Şubat 2018 | 21:57
Uzun süredir sakatlığı bulunan Fernando'dan Galatasaray'a müjdeli haber. İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara başlayan Fernando'nun Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle oynanacak derbide sahalara döneceği belirtildi.
Galatasaray'da sakatlığı en çok hissedilen Fernando'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı ön liberonun 10 gün daha forma giyemeyeceği belirtildi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde güçlendirme çalışmalarına tabii tutulan Fernando'nun ligde oynanacak Karabükspor maçında takıma katılması hedefleniyor.
Brezilyalı ön liberonun Mart ayının ilk haftasında oynanacak maçta kadroya alınması bekleniyor.
(Hürriyet)
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