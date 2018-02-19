Galatasaray'da Carasso sakatlandı! Menisküs ameliyatı olacak

Galatasaray'da Carasso şoku yaşanıyor. Tecrübeli Fransız kaleci Carasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve ameliyat edileceği açıklandı.



İşte Galatasaray'dan Carasso ile ilgili yapılan açıklama;



Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz tarafından ameliyat edilmesine karar verildi.

Serdar Aziz de sakatlandı!



Kasımpaşa maçında sakatlanan Serdar Aziz'in de son durumu belli oldu.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada Serdar Aziz'in dış yan bağlarında esneme olduğu belirtilirken, 'Sağ dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde geçirilmiş dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen Serdar Aziz, günü takımdan ayrı özel bir çalışma yaparak geçirdi' ifadeleri kullanıldı.

Carasso ve Serdar Aziz'le birlikte Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncu sayısı 4'e yükseldi. Galatasaray'da Carasso ve Serdar Aziz'in haricinde Fernando ve Denayer'in de sakatlıkları bulunuyor.