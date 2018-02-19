Gomis, Galatasaray'da 2 kez daha bayılmış

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı. Beyine kan akışının azalmasından kaynaklanan ve kısa süreli bilinç kaybına neden olan bayılmalar yaşayan Gomis'le ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, transferinin gerçekleştiği dönemde açıklama yapmış ve Fransız yıldızın hastalığının futbol oynamasına engel olmadığını duyurmuştu. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor.



KULÜP DOKTORU UYARMIŞTI

Yener İnce, Gomis'in durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var. Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak."



CARRASSO İLK MÜDAHALEYİ YAPMIŞTI

Lyon forması giydiği dönemde üç kez sahada baygınlık geçiren Gomis'in son yıllarda hafızalara kazınan anları ise 2010 ve 2015 yılında yaşadıkları oldu. 2010 Dünya Kupası elemelerinde Faroe Adaları ile oynayacakları maç öncesi yapılan antrenmanda aniden bayılan Gomis takım arkadaşı Fransız kaleci Cedric Carrasso’nun adeta aklını başından aldı. Çığlık çığlığa sağlık görevlilerini çağıran kalecinin korku dolu anları objektiflere yansıdı. Ancak Gomis sadece 15 dakika hiçbir şey olmamış gibi antrenmana kaldığı yerden devam etti.



Gomis’in dramatik anlarından biri de Mart 2015'te Swansea forması giydiği dönemde Tottenham maçında yaşandı. Karşılaşma sırasında bir anda yere yığılan sahada mücadele eden futbolcuları oldukça korkuttu. Sedyeyle saha kenarına alınan futbolcu bilincinin açılmasının ardından 10-15 dakika sonra yedek kulübesine oturdu.



Gomis'ten bayılmasıyla ilgili açıklama ise maç sonrasında geldi: "Bu bazen başıma geliyor, düşüp bayılıyorum. Stresten dolayı oluyor. Gençliğimde de başıma geldi. Sonra kendimi iyi hissettim ve çıkıp oynadım. İyi olduğum konusunda hocaya garanti verdim. Galatasaray'a gelmeden önce de testler yapmıştım, bu testlerden de geçmiştim. Kazanamamak beni etkiledi, sağlığım değil. Taraftarlar merak etmesin. Aslan gibi devam edeceğim. Aslan gibi çalışıp, sahalara döneceğim."

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